Nach Anschlag in Halle Linke fordert "Anti-Terror-Paket gegen Rechts"

Der tödliche Anschlag in Halle an der Saale hat das Land erschüttert. Auf Kundgebungen in mehrere Städten positionierten sich Menschen gegen rechtsextremes Gedankengut und brachten ihre Solidarität mit den jüdischen Gemeinden zum Ausdruck. Im Bundestag mahnte Linksfraktion an, rasche Konsequenzen aus Tat zu ziehen.

In einem Positionspapier, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, fordert der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, ein "Anti-Terror-Paket gegen Rechts". Dazu gehört unter anderem, den Verfolgungsdruck auf neonazistische Gewalttäter zu erhöhen, militante Rechtsextremisten konsequent zu entwaffnen und beim Bundeskriminalamt eine Abteilung gegen Rechtsterrorismus einzurichten.

Ferner sollen Hasskriminalität im Netz entschlossener verfolgt, die zivilgesellschaftliche Prävention besser gefördert und die Opfer von rechter Gewalt stärker unterstützt werden. Zur Umsetzung dieser Forderungen wünscht sich Korte einen "Gipfel gegen rechte Gewalt" im Kanzleramt, zu dem Sicherheitsbehörden, Lokalpolitiker, Opferverbände und zivilgesellschaftliche Initiativen eingeladen werden.

Am Mittwoch hatte der mittlerweile geständige Stephan Balliet versucht, eine Synagoge in Halle zu stürmen. Mehr als 50 Menschen hatten sich zu dem Zeitpunkt in dem Gotteshaus aufgehalten, um das wichtigste jüdische Fest, Jom Kippur, zu feiern.

Der Angreifer tötete eine 40-jährige Frau vor dem Gotteshaus; in einem nahe gelegenen Döner-Imbiss erschoss er einen 20 Jahre alten Mann aus Merseburg. Auf der Flucht verletzte der Täter zudem eine 40 Jahre alte Frau und deren 41 Jahre alten Mann mit Schüssen. Die Waffen des Täters haben am Mittwoch mehrfach versagt, sonst wären wohl noch mehr Menschen gestorben.

Nach der Festnahme stellten die Ermittler im Auto des Täters mehrere Waffen und vier Kilo Sprengstoff sicher. Balliet hat die Tat mittlerweile gestanden und ein rechtsextremes und antisemitisches Motiv eingeräumt. (Lesen Sie hier die Titelgeschichte des SPIEGEL zu dem Attentat).