Die Versorgungslage bei Arzneimitteln ist Kinder- und Jugendärzten zufolge kritisch. So appellierten vor wenigen Tagen Mediziner aus mehreren europäischen Staaten in einem Brief an ihre Gesundheitsminister , gegen die Knappheit vorzugehen. »Die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist durch den Medikamentenmangel europaweit gefährdet. Eine schnelle, zuverlässige und dauerhafte Lösung ist dringend erforderlich!«, heißt es in dem Schreiben. Noch vor wenigen Jahren sei dieses Szenario unvorstellbar gewesen.