Dazu gehört konkret, genau zu schauen, was im Kampf gegen Antisemitismus fehlt und entsprechende Daten zu erheben. Zentral in Kleins Konzept ist Bildung und Aufklärung, sowohl über die jüdische Geschichte und den Holocaust als auch über Israel. Es geht aber auch darum, dass Polizei und Justiz gezielt gegen Anfeindungen und Straftaten vorgehen, damit Juden in Sicherheit leben können. Zur Umsetzung sollen alle staatlichen und gesellschaftlichen Ebenen zusammenwirken – also auch Sportvereine oder Jugendklubs – und die Perspektive der Betroffenen stärker berücksichtigen.