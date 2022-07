Der Antisemitismusskandal bei der Documenta in Kassel beschäftigt nun auch den Bundestag. Zunächst ist er Mittwoch Thema im Kulturausschuss des Parlaments: Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Daniel Botmann, die hessische Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) und Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann werden über die Vorgänge berichten. Auch Ade Darmawan vom Kuratoren-Kollektiv Ruangrupa wird erwartet. Am Donnerstag debattiert der Bundestag das Thema auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion.