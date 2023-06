Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf hohem Niveau geblieben. Der Dachverband der Meldestellen für antisemitische Vorfälle dokumentierte im Jahresverlauf 2480 solcher Fälle, wie er am Dienstag in Berlin bekannt gab. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 sei dies ein leichter Rückgang – allerdings habe die Zahl der Fälle »extremer Gewalt« mit neun einen Höchststand erreicht: In diese Kategorie fallen dem Verband zufolge »potenziell tödliche oder schwere Gewalttaten«.