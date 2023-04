Studie zu Antisemitismus unter Muslimen Mehr Judenhass, weniger Holocaustleugnung

Allerdings liefert die Studie auch überraschende Ergebnisse. So seien sogenannte sekundär antisemitische Einstellungen, unter die etwa die Leugnung und Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen fallen, bei Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland weniger verbreitet als beim Rest der Bevölkerung. Zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen gebe es dabei kaum Unterschiede. Aus dem Forschungsstand ergebe sich, dass es nicht möglich sei, pauschale Aussagen über den Antisemitismus in den untersuchten Bevölkerungsgruppen zu treffen, heißt es zusammenfassend in dem Papier.

Staatszugehörigkeit entscheidend

Die Staatsangehörigkeit und die Zugehörigkeit zu bestimmten Einwanderergenerationen seien wichtigere Faktoren für antisemitische Einstellungen als die Unterscheidung in Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, schreibt die Autorin. Gründe für die höheren Zustimmungswerte, insbesondere bei Menschen, die ihre Wurzeln in arabischen Ländern und der Türkei haben, sieht die Wissenschaftlerin vor allem in Diskriminierungserfahrungen vieler Befragter. Sie würden daher stärker die eigene von anderen gesellschaftlichen Gruppen abgrenzen. Zudem werde der Antisemitismus in den Herkunftsländern oft massiv propagiert – mit entsprechenden Folgen.