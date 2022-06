Antisemitismus Wir sind die Menschen mit Nazihintergrund

Man kann sich somit jetzt noch Tage, Wochen, Jahre über das Werk des indonesischen Kollektivs Taring Padi aufregen, auf dem unter anderem ein Mann mit Schweinsnase zu sehen ist, der ein Halstuch mit Judenstern trägt. Aber übersehen werden sollte dabei nicht, dass das eigentliche Problem in Deutschland liegt, nämlich in eben jener Abwehrhaltung der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, der Documenta-Leitung und Teilen der Kunstkritik gegenüber Warnungen, Einwänden, Hinweisen im Vorfeld der Documenta, in der Verweigerung gründlichen Nachdenkens, der Verweigerung der Selbstbefragung, ob nicht vielleicht doch sein kann, was nicht sein darf. Ganze Fernsehbeiträge und Artikel über die Documenta suggerierten, dass die Diskussion um Antisemitismus nicht der Rede wert sei.