Mega-Stauwochenende Grünen-Fraktionschef Hofreiter fordert Bahnoffensive für Ferienregionen

Laut ADAC könnte diese Wochenende zu einem der schlimmsten Stauwochenenden des Jahres werden: Außer Baden-Württemberg und Bayern haben alle Länder Schulferien, der Sommerreiseverkehr dürfte in Deutschland seinen Höhepunkt erreichen. Vor diesem Hintergrund fordert Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Tourismusregionen besser an das Fernverkehrsnetz anzubinden.

"Niemand will zu seinem Urlaubsbeginn im Mega-Stau feststecken", sagte Hofreiter dem SPIEGEL. "Damit mehr Menschen für die Urlaubsreise in die Bahn steigen, braucht es eine Bahnoffensive für Ferienregionen." Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass Urlauber schnell, zuverlässig und regelmäßig an ihr Ziel kämen. "Dafür müssen Tourismusregionen an das Fernverkehrsnetz angebunden werden - und das nicht nur einmal am Tag, sondern im Zweistundentakt."

Es sei "unerklärlich, dass touristische Hotspots - wie Binz auf Rügen oder Kempten im Allgäu - nur wenige Male am Tag vom Fernverkehrs angefahren werden und auch in den 'Deutschlandtakt'-Plänen des Verkehrsministeriums völlig außen vor bleiben", sagte Hofreiter und kritisierte damit die Pläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Laut Scheuers "Deutschlandtakt" soll die Bahn vielgenutzte Strecken künftig häufiger befahren. Ab 2021 soll der Plan schrittweise umgesetzt werden.

DPA Anton Hofreiter fordert ein Schienenaktivierungsprogramm

"Andere Orte, wie die Insel Usedom, haben gar keinen Fernverkehrsanschluss, die Anreise per Bahn gleicht einer Tortur, doch gleichzeitig ist die Insel komplett vom Autoverkehr verstopft", monierte Hofreiter.

Noch unverständlicher sei, dass manche Regionen, wie Fischland-Darß-Zingst oder der südliche Bayerische Wald, komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten seien. "Wir fordern die Bundesregierung auf, endlich ein Schienenreaktivierungsprogramm aufs Gleis zu setzen", sagte er.

Hofreiter verlangte zudem, die Ticketpreise für die Bahn zu senken: "Nur wenn die Ticketpreise günstig sind, werden Urlauber auf die Bahn umsteigen."