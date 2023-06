Der Töne aus Berlin in Richtung Budapest werden giftiger. Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter wirft der ungarischen Regierung vor, deutsche Unternehmen mit »Mafiamethoden« zum Verkauf ihres Ungarn-Geschäfts zu bringen. »Ungarn bewegt sich von einer autoritären Herrschaft in Richtung eines Mafiastaats«, sagte Hofreiter in Brüssel. »Unternehmen werden in großem Umfang erpresst, unter Wert ihre Betriebe zu verkaufen.«