Das Verhältnis von SPD und Grünen in der Ampel-Koalition ist einem Zeitungsbericht zufolge zunehmend von Misstönen geprägt. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter sagte der »Welt am Sonntag« , nach der jüngsten Sitzung des Koalitionsausschusses sei klar: »Die Scholz-SPD ist nicht mehr der natürliche Bündnispartner der Grünen.« Vor allem in seiner Partei hatte es Kritik an den Ergebnissen und am Agieren von Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) gegeben.