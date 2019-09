Grünen-Fraktionschef Hofreiter nach den Wahlen "Was soll dieses Schlechtreden?"

SPIEGEL: Wie bewerten Sie mit etwas Abstand das enttäuschende Abschneiden der Grünen bei den Landtagswahlen?

Hofreiter: Moment mal, das waren die besten Ergebnisse, die wir je in Ostdeutschland erzielt haben. Wir sind die einzige demokratische Partei, die Stimmen in relevanter Höhe dazugewonnen hat. Wir haben insgesamt vier Direktmandate gewonnen. Das gab es in Brandenburg und Sachsen noch nie. Ich sehe das als ein sehr gutes Ergebnis an.

SPIEGEL: Können Sie wirklich zufrieden sein angesichts des großen Erfolgs der AfD?

Hofreiter: Die Ergebnisse der AfD sind natürlich bestürzend. Dass ein Viertel der Wähler ihre Stimme einer immer offener rechtsextrem auftretenden Partei gegeben haben, muss uns alle wachrütteln. Aber sie ist weder in Brandenburg noch in Sachsen stärkste Kraft geworden. Das ist wichtig. Beide Bundesländer sind hochgradig polarisiert, das haben diese Wahlen gezeigt. Zum Beispiel in Sachsen: Bei einem Zweitstimmenergebnis von 8,6 Prozent haben wir drei Direktmandate geholt. Das zeigt, wie unterschiedlich die Menschen schon innerhalb der Länder gewählt haben.

SPIEGEL: Trotzdem haben Sie im Gegensatz zur AfD eher bescheidene Zugewinne erzielt. Woran liegt das?

Hofreiter: Was soll dieses Schlechtreden? 2014 hatten die Grünen 60.000 Stimmen geholt, am Sonntag mehr als 130.000. Das nenne ich nicht bescheiden. Richtig ist, dass Umfragen vor der Wahl uns dort sogar noch stärker sahen. In den letzten Tagen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der jeweiligen Regierungspartei mit der AfD ab. Die Menschen wollten auf keinen Fall, dass die Rechtsradikalen stärkste Kraft werden. Viele haben deshalb aus taktischen Gründen nicht für uns, sondern für die SPD in Brandenburg und die CDU in Sachsen gestimmt. Das war klug. Trotz dieser Dynamik und der Ausgangssituation im Osten sind wir in Brandenburg zweistellig geworden und haben in Sachsen drei Direktmandate geholt. Darauf können die Grünen dort stolz sein.

Zur Person DPA Anton Hofreiter, Jahrgang 1970, ist seit 2013 neben Katrin Göring-Eckardt Fraktionschef der Grünen im Bundestag. Hofreiter zog 2005 in den Bundestag ein, von 2011 bis 2013 war er Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Der promovierte Biologe gehört zum linken Flügel der Partei.

SPIEGEL: Wie erklären Sie sich das Ergebnis der AfD?

Hofreiter: Ein Grund ist die Schwäche der Großen Koalition in Berlin. Zweitens gibt es vor Ort viele strukturelle Probleme. Drittens wurden die Rechtsradikalen in den Ländern nicht rechtzeitig bekämpft. Denken Sie an Aussagen des ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf, der meinte, die Sachsen seien immun gegen Rechtsradikale. So konnte der Rechtsextremismus in die Gesellschaft hineinwuchern.

SPIEGEL: Hat vor allem die CDU die Aufgabe, den rechten Rand wiedereinzubinden?

Hofreiter: Alle politisch aktiven Menschen haben die Aufgabe, den Rechtsextremismus entschieden zu bekämpfen. Die Politik insgesamt muss die Zivilgesellschaft unterstützen. Von einigen wurde stattdessen die Antifa quasi mit dem Rechtsterrorismus gleichgesetzt. Das ist falsch, ich halte es da mit dem CDU-Politiker Ruprecht Polenz: Jeder Demokrat sollte Antifaschist sein. Sicherheitsbehörden müssen rechtsradikale Umtriebe ernsthaft bekämpfen, auch schon unter der Schwelle des Rechtsterrorismus. Und schließlich muss der Strukturwandel gelingen, Regionen, die abgehängt sind, müssen wieder angebunden werden.

SPIEGEL: Die Grünen und die AfD haben nichts gemein. Kann Ihre Partei überhaupt AfD-Wähler ansprechen?

Hofreiter: Ich sehe es als unsere Aufgabe, die Haltung in der Gesellschaft zu ändern. Im bayerischen Landtagswahlkampf ist uns das gelungen. Am Anfang schien es, als sei die AfD im Aufschwung, die CSU hat schreckliche Reden gehalten. Mit einer Mischung aus Optimismus, Aufbruchsstimmung und Dagegenhalten ist es uns in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft gelungen, dass sich die Stimmung in Bayern gedreht hat.

SPIEGEL: Warum hat das in Sachsen und Brandenburg nicht geklappt?

Hofreiter: Es hat doch teilweise funktioniert. In Teilen der Gesellschaft ist eine positive Stimmung erzeugt worden. Insbesondere in den größeren Städten. Wir sind im Osten ja bei weitem nicht so flächendeckend vertreten wie in Bayern, wo es uns Grüne ja schon viel länger gibt. Es dauert seine Zeit, bis es einer Partei wie den Grünen gelingt, sich zu verankern. Und natürlich war die Stimmung in Brandenburg und Sachsen polarisierter als in Bayern.

SPIEGEL: Die Klimapolitik hat, außer beim Thema Kohleausstieg, eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Zeigen die Wahlergebnisse, dass Ihre Partei eben doch nur mit diesem einen Thema punkten kann?

Hofreiter: Wenn dem so wäre, hätten wir nicht so gut abgeschnitten. Auf die Frage, welche Partei die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft gibt, wurden wir in Brandenburg als erste genannt, in Sachsen als zweite hinter der CDU. Ich habe im Wahlkampf sehr wohl erlebt, dass die Menschen interessiert, wie man eine ökologische Verkehrswende hinkriegt, für eine andere Landwirtschaft sorgt und einen erfolgreichen Strukturwandel in der Lausitz.

SPIEGEL: In der Lausitz sind Sie in vielen Wahlkreisen unter 5 Prozent geblieben.

Hofreiter: Das ist richtig. Es hat die Menschen trotzdem interessiert.

SPIEGEL: Wie selbstbewusst gehen die Grünen in die Sondierungen in Sachsen?

Hofreiter: Unsere Parteifreunde werden da sehr selbstbewusst reingehen, weil sie deutlich zugelegt haben. Ihnen ist zudem bewusst, dass die Grünen eine große demokratische Verantwortung haben. Aber klar ist: Eine neue Landesregierung muss einen Politikwechsel einleiten.

SPIEGEL: Müssen sich die Grünen den Vorwurf der Prinzipienlosigkeit machen, wenn Sie mit Parteien wie der sächsischen CDU koalieren?

Hofreiter: Wer demokratische Verantwortungsbereitschaft schon vor Verhandlungen so verächtlich macht, schüttet Wasser auf die Mühlen der Hetzer. Ob und wie es in Sachsen zusammengeht, werden die Gespräche ergeben. Klar ist: Ein Weiter-So wird es mit Grünen nicht geben. Es braucht einen neuen politischen Aufbruch für Sachsen.

SPIEGEL: Die Haltung der CDU zum Kohleausstieg ist ein Grund, warum Sie in vielen Teilen der Länder unter Ihrem Ziel geblieben sind. Halten Sie trotzdem an Ihrer Forderung fest, bis 2030 gänzlich aus der Kohle auszusteigen?

Hofreiter: Die Dramatik der Klimakrise erlaubt keinen Aufschub. Im Amazonas brennt der Wald, in Grönland schmilzt das Eis. Es muss jetzt gehandelt werden.

SPIEGEL: Was erwarten Sie vom Klimakabinett?

Hofreiter: Ich würde mir wünschen, dass der Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel gilt: 'Schluss mit Pillepalle'. Bisher wird die Kanzlerin ihren eigenen Maßstäben allerdings nicht in Ansätzen gerecht. In allen Bereichen, vom Verkehr über die Industrie bis zur Landwirtschaft, muss was passieren. Einige Beispiele: In der Landwirtschaft müssen die Tierzahlen begrenzt werden, es muss endlich einen funktionierenden CO2-Preis geben, das Ladesäulennetz muss ausgebaut werden.

SPIEGEL: Wie stellen Sie sich einen funktionierenden CO2-Preis vor?

Hofreiter: Wir wollen, dass die Tonne CO2 anfangs mit je 40 Euro besteuert wird. Die Preissteigerung soll von einer wissenschaftlichen Kommission erarbeitet werden. Der Plan der Union, einen nationalen Emissionshandel einzuführen, ist nicht zielführend. Bis so ein Instrument wirkt, können Jahre ins Land gehen. Soviel Zeit haben wir nicht mehr.

SPIEGEL: Damit treffen Sie doch besonders die Pendler in strukturschwachen Regionen.

Hofreiter: Unser Konzept sieht vor, das gesamte Geld, das wir damit einnehmen, an die Bürger zurückzuzahlen. Über ein Energiegeld und die Abschaffung der Stromsteuer. Zusätzlich soll es ein Bonus-Malus-System geben, damit sich das emissionsfreie Auto lohnt. Man wird die Klimakrise nicht in den Griff kriegen, wenn wir alle so weitermachen wie bisher. Zusätzlich brauchen wir gigantische Investitionen, für die Bahn, den öffentlichen Nahverkehr, das Ladesäulennetz.

SPIEGEL: Sie kriegen die Klimakrise allerdings auch nicht in den Griff, wenn sie die politischen Mehrheiten nicht haben.

Hofreiter: Politische Mehrheiten folgen aus gesellschaftlichen. Und in der Gesellschaft ist der Druck auf die zuständige Bundesregierung doch enorm. Natürlich, es gibt immer Argumente dafür, einfach nichts zu machen. Aber dann würde ich gern all diejenigen, die nichts anpacken, ans Meeresufer schicken und die dürfen dann mit dem steigenden Meeresspiegel verhandeln. Auf die Ergebnisse bin ich gespannt.