Anton Hofreiter, Bündnis90/Die Grünen

»Es sind sich meiner Beobachtung nach in Deutschland alle demokratischen Parteien. Und ich kenne keinen einzigen Abgeordneten, der anderer Meinung ist, völlig darin einig, dass wir nicht Kriegspartei werden dürfen. Es sind sich auch alle darin einig, dass wir den Wunsch der Ukraine, eine Flugverbotszone einzurichten, auf gar keinen Fall erfüllen können. Und das verstehen auch die Abgeordneten in der Ukraine. Aber deren Punkt ist nicht eine Rüstungsspirale, sondern deren Punkt ist, dass sie überfallen werden von Russland, dass die Menschen ermordet werden, dass schwerste Kriegsverbrechen begangen werden. Und die bitten uns nach den schweren Fehlern, die wir in Deutschland gemacht haben, im Umgang mit Russland. Wir haben Russland ermöglicht, so aufzurüsten, indem wir Milliarden und Abermilliarden an Finanzmitteln über die Energie zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben uns und da haben wir auch Fehler gemacht. Da habe ich auch Fehler gemacht. Ich war auch als Fraktionsvorsitzender nicht laut genug, als 2015 die Verträge zu Nordstream 2 unterschrieben worden sind. Wir haben dagegen protestiert, aber nicht laut genug. Und das war ein Jahr nach dem. Wir haben uns lustig gemacht über die Sorgen der Osteuropäer. Wir haben gesagt, die haben ein Russentrauma und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern an die Debatten. Das Schlimme ist, die hatten exakt recht mit ihren Warnungen. Die hatten einen viel realistischeren Blick. Und deshalb ist mein Plädoyer, dass wir, nachdem wir die ganzen letzten 15 Jahre Unrecht hatten, diesmal genau zuhören, was sie sagen. Und sie sagen uns, wenn die Ukraine nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen, wird Putin das nächste Land angreifen. Und wir sehen bereits erste Maßnahmen in der Republik Moldau. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Ukraine in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen.«

Michael Müller, SPD

»Ich sage auch, die Ukraine zu unterstützen, sich wehren zu können gegen Russland ist völlig richtig, aber wir müssen im Blick behalten, was da für eine Rüstungs- und Waffenspirale in Gang gekommen ist. Und ich mache mir Sorgen nach Panzern, die jetzt geliefert werden, dann ist die nächste Forderung Flugzeuge sollen geliefert werden, dann kommt die Flugverbotszone. Und das im Blick zu behalten, ist mir sehr wichtig. Was der Kanzler betont: aufzupassen, dass wir nicht über kurz oder lang durch diese Spirale Kriegspartei werden und auch Präsident Macron sagt das. Es also offensichtlich nicht nur eine Position im Kanzleramt.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Wir haben dieses Zitat, auf das Herr Müller angespielt hat, vom Bundeskanzler mal vorbereitet. Er hat den Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel gesagt: »Ich halte es nicht für gerechtfertigt, dass Deutschland und die NATO Kriegsparteien in der Ukraine werden. Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben.« Teilen Sie diese Angst des Bundeskanzlers, Herr Hofreiter?«

Anton Hofreiter, Bündnis90/Die Grünen

»Ich gehe jetzt nicht davon aus, sozusagen, dass im Kreml lauter Selbstmordattentäter sitzen. Und deshalb, das muss man selbstverständlich wägen, deswegen sind wir uns ja auch einig, dass wir nicht direkt Kriegspartei werden. Aber wie sagt Frau Strack-Zimmermann immer so klug: Der Krieg findet nicht nur mit Waffen und auf dem Boden statt, sondern eben auch mit Propaganda und mit Angst einjagen. Und der Kreml ist sehr, sehr gut darin, unsere Debatten zu reflektieren und das mit Propaganda dann zu verstärken. Also man sollte auf gar keinen Fall die Angstpropaganda des Kremls übernehmen, nämlich wie gesagt, das sind auch keine Selbstmordattentäter. Und wie gesagt, dass wir das abwägen müssen, das ist ja vollkommen klar. Und ich habe da schon mal das eine oder andere Wort benutzt und deswegen würde ich das auch nicht zu hart sozusagen jeweils spielen.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Tun Sie das, Herr Müller und der Bundeskanzler, die Angstpropaganda des Kreml übernehmen?«

Anton Hofreiter, Bündnis90/Die Grünen

»Nein. Also da drehen Sie mir bitte nicht das Wort im Mund um. Ich sage nicht, dass der Bundeskanzler Angstpropaganda macht, sondern wir sollten immer bedenken. im Kreml sitzen auch keine Selbstmordattentäter.«

Michael Müller, SPD

»Naja, aber es ist schon eine ernsthafte Sorge. Zumindest für mich kann ich das sagen. Es ist eine ernsthafte Sorge, weil, Herr Hofreiter, wir können ja nicht an der Stelle mal ausprobieren, was würde passieren wenn, sondern wir müssen uns ja ernsthaft damit auseinandersetzen, dass wir alles tun müssen, um diese Gefahr auf allen Wegen zu verhindern, dass es in diese Richtung eskaliert. Und da sage ich mal, man muss sich mal überlegen, was in acht Wochen passiert ist und dass wir diese Debatte führen. Vor acht Wochen hätten wir noch gesagt, über einen Atomkrieg müssen wir überhaupt nicht reden, ist doch absurd. Und auf einmal spielen wir Szenarien durch, wann und wie könnte so etwas passieren? Und wie verhindern wir das? Und ich finde, damit rückt es schon so nahe ran, dass es eine ernsthafte Diskussion und ernsthafte Option offensichtlich ist für einige. Und das ist es, was mich umtreibt. Und deswegen sage ich auch und das wissen auch wir beide auf jeden Fall, ob 20 deutsche Panzer geliefert werden oder nicht, es ist für die Ukrainer eine wichtige Hilfe, sich verteidigen zu können, aber es wird möglicherweise das Kriegsgeschehen nicht komplett verändern. Und man muss sich deshalb immer genau fragen: Was tut man, wie weit geht man, damit die Ukraine weitestgehend unterstützt wird, aber eben andere Eskalationen möglichst ausgeschlossen sind?«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Herr Müller, Sie haben vor kurzem die Ukraine Reise kommentiert, die unser Gast Anton Hofreiter, Frau Strack-Zimmermann von der FDP und ihr Parteikollege Michael Roth unternommen haben. Sie warfen den dreien vor, die Reise habe nicht geholfen. Sie seien, ich zitiere: »Durch die Bilder und die Gespräche vor Ort voller Emotionen zurückgekommen und hätten dann zu schnell harte Forderungen an die Bundesregierung gestellt.«

Michael Müller, SPD

»Der Punkt ist ja nur, dass nicht irgendwer gefahren ist. Es sind drei führende Köpfe der Koalition gefahren, drei Ausschussvorsitzenden und natürlich sind wir dann auch davon ausgegangen, dass vor Ort auch erklärt wird, wie die Bundesregierung und warum sie so handelt und auch die Position des Kanzlers vermittelt wird. Und es ist das Gegenteil eingetreten. Die drei haben gesagt, der Kanzler ist das Problem, und Deutschland muss viel mehr machen. Und das spiegelt nicht wieder, welche Meinungsvielfalt wir zu diesem Thema haben, auch in der Koalition.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Nehmen Sie die Kritik von Herrn Müller an, Herr Hofreiter?«

Anton Hofreiter, Bündnis90/Die Grünen

»Ich weiß gar nicht, wo die Kritik exakt liegt, nämlich es gab ein heftiges Ringen.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Sie hätten vor Ort, die Regierungsposition erklären müssen und nicht das Gegenteil tun sollen.«

Anton Hofreiter, Bündnis90/Die Grünen

»Wir haben sogar die Regierungsposition vor Ort erklärt. Wir haben bloß auch erklärt, dass wir diese Position in erheblichen Teilen nicht teilen, weil wir die Analyse von unseren osteuropäischen, mittelosteuropäischen Freunden und von den Freunden vor Ort teilen. Wir waren davor auch in Polen und wir sehen es so und ich persönlich sehe es auch so, dass wir die Ukraine möglichst stark unterstützen müssen, aus einer ganzen Reihe von Gründen.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Reden wir über einen anderen Genossen, über den dieser Tage alle reden, Herr Müller. Gerhard Schröder, der Ex Bundeskanzler. Er hat in der vergangenen Woche ein Interview der New York Times gegeben, wie es hieß, unter reichlicher Begleitung von Weißwein, aber egal. Er hat darin auch noch mal bekräftigt, dass ein Ende seiner Tätigkeit für russische Konzerne nicht in Frage komme, trotz der russischen Invasion. Was ist in diesen Tagen Ihr Rat an Gerhard Schröder von Genosse zu Genosse?«

Michael Müller, SPD

»Ja, erst mal finde ich das peinlich. Und zum Glück ist es aber auch nicht so, dass alle über ihn reden, weil er ja gar nicht mehr diese Bedeutung hat. Ich glaube, es wird medial auch überhöht. Es wird immer so dargestellt, als ob Gerhard Schröder, der Russlandsexperte der Sozialdemokratie ist und der Berater Putins. Ich glaube, nichts davon stimmt.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Sozialdemokrat stimmt schon.«

Michael Müller, SPD

»Sozialdemokrat stimmt, aber innerhalb der Partei und auch in der Öffentlichkeit spielt er ja politisch praktisch keine Rolle, sondern er arbeitet in Gremien von Putin eingesetzt. Und ich finde, er muss sich selbstkritisch fragen, ob das geht oder ob es vereinbar ist mit seinem politischen Auftreten und auch seiner Mitgliedschaft in der Sozialdemokratie.«

Anton Hofreiter, Bündnis90/Die Grünen

»Er ist halt einer der schlimmsten Lobbyisten. Er ist ein Lobbyist eines Kriegsverbrechers. Und das, also ich glaube die SPD wäre einfach heilfroh, wenn er endlich austreten würde und die Klappe halten würde. Aber es ist halt einfach peinlich für die gesamte Bundesrepublik, dass ein Altkanzler sich zu diesem Lobbyisten macht.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Herr Müller, wären Sie heilfroh, wenn Gerhard Schröder aus der SPD austrete?«

Michael Müller, SPD

»Das würde die Situation klären und eindeutig klären für beide Seiten.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Ihre Parteivorsitzende Saskia Esken fordert das sogar. Fordern Sie das auch?«

Michael Müller, SPD

»Es würde der SPD helfen. Wir könnten freier und unbelasteter natürlich dann auch und müssten nicht ständig in Rechtfertigungen verfallen. Wir könnten das dann unsere Position darstellen. Und ich glaube, für ihn wäre es genauso. Er will doch offensichtlich weiter diese Mandate ausüben und für Putin arbeiten. Dann soll er das unbelastet von sozialdemokratischen Positionen doch machen.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Mit dem Argument, er hätte dadurch noch Einfluss auf Wladimir Putin.«

Michael Müller, SPD

»Wodurch?«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Dadurch, dass er eben nicht alles hinschmeißen würde.«

Michael Müller, SPD

»Naja, also ich habe da eine andere Position. Ich glaube eher, dass Putin ihn benutzt, als dass er tatsächlich ein wichtiger strategischer Ratgeber ist, aber das ist ja ein Punkt, wo ich nicht in Details einblicken kann und dann ist es eben so.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Vitali Klitschko sagt über Gerhard Schröder: Zieh doch nach Moskau. Sollte er das?«

Anton Hofreiter, Bündnis90/Die Grünen

»Das ist seine Entscheidung, aber wie gesagt. Man muss sich halt wirklich überlegen, wie man zukünftig auch mit solchen Lobbyisten umgeht. Nämlich Schröder hat mit dazu beigetragen, dass Deutschland jetzt in einer Abhängigkeitssituation von einem Kriegsverbrecher ist und das ist doch skandalös genug. Und wie gesagt, diese ganzen Geschichten sind aufzuarbeiten. Wir haben so viel falsch gemacht als Bundesrepublik Deutschland in den letzten 15 Jahren. Und wir waren so arrogant gegenüber denjenigen, die uns gewarnt haben, dass wir das insgesamt als Politik aufzuarbeiten haben.«