Michael Müller , SPD -Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin , forderte in dem Talkformat, Schröder solle die Partei verlassen. Der Altkanzler scheine kein Interesse daran zu haben, seine Posten in der russischen Gasindustrie aufzugeben. Ein Parteiaustritt »würde die Situation für beide Seiten eindeutig klären«.

In dem Gespräch ging es auch um die Frage, ob der Krieg in der Ukraine eskaliert und womöglich Nuklearwaffen eingesetzt werden. Hofreiter hält dies für unwahrscheinlich. Er gehe nicht davon aus, »dass im Kreml lauter Selbstmordattentäter sitzen«, sagte er – und appellierte, die »Angstpropaganda des Kremls« nicht zu übernehmen. Die russische Regierung verstärke gezielt westliche Ängste vor einem Atomangriff. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte in einem SPIEGEL-Gespräch vor einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Nato und Russland gewarnt: »Es darf keinen Atomkrieg geben.«

Müller sagte, Schröders Bedeutung für die Bundespolitik werde überschätzt. »In der Partei und in der Öffentlichkeit spielt Schröder politisch keine Rolle.« Zudem zweifelte Müller an, dass Schröder noch Einfluss auf Russland und Putin nehmen könne. »Ich glaube eher, dass Putin ihn benutzt, als dass er tatsächlich ein wichtiger strategischer Ratgeber ist«, sagte Müller.

Gasembargo gegen Polen und Bulgarien: So will Putin Europa spalten

Gasembargo gegen Polen und Bulgarien: So will Putin Europa spalten

Gasembargo gegen Polen und Bulgarien: So will Putin Europa spalten Von Jan Puhl

Gasembargo gegen Polen und Bulgarien: So will Putin Europa spalten Von Jan Puhl

Hofreiter entgegnete, die größere Gefahr einer weiteren Eskalation bestehe, wenn die Ukraine in die Defensive gerate. Dann sei es »nur noch eine Frage der Zeit«, dass Russland eine weitere Invasion starte – erste Anzeichen dafür gebe es in der Republik Moldau . »Wenn der Aggressor siegt, dann werden Angriffskriege wieder möglich«, sagte Hofreiter.

Müller kritisiert erneut Hofreiters Besuch in der Ukraine

Kritik übte Müller an einem Besuch Hofreiters in der Ukraine. An der Reise hatten auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sowie der Sozialdemokrat Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, teilgenommen. Müller sagte, er habe erwartet, dass »vor Ort erklärt wird, wie die Bundesregierung und warum die Bundesregierung so handelt und auch die Position des Kanzlers vermittelt wird«.

»Das Gegenteil ist eingetreten: Die drei haben gesagt, der Kanzler ist das Problem und Deutschland muss viel mehr machen«, kritisierte Müller. »Es muss deutlich werden, dass wir gemeinsam in der Koalition die Linie der Bundesregierung tragen.«