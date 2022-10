Apolda in Thüringen Feuerwehr verhindert Brandanschlag auf Unterkunft für ukrainische Geflüchtete

Ein Unbekannter wollte in unmittelbarer Nähe einer Unterkunft für Ukrainer mit einer Gasflasche eine Explosion herbeiführen. Auch in Leipzig erfuhren Geflüchtete Hass – am Rande einer Montagsdemo.