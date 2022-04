Am Donnerstag soll der Bundestag über Anträge zu einer verpflichtenden Corona-Impfung abstimmen. Nach SPIEGEL-Informationen haben sich die Gruppen, welche jeweils eine Impfpflicht ab 18 und ab 50 favorisierten, auf einen gemeinsamen Antrag geeinigt. Dieser soll eine Impfpflicht ab 60 Jahren vorsehen. Zudem soll es eine Beratungspflicht geben, welche ab dem 1. Mai gelten soll.

Der Antrag soll eine Impfpflicht ab 60 vorsehen, die ab dem 15. Oktober gilt, demnach ab dann per Bußgeld sanktioniert werden könnte. Betroffene müssten sich etwa Mitte Juni spätestens impfen lassen.

In zwei Berichten soll der Stand der Impfquote evaluiert werden. Einmal vor Mitte Juni, in dem die Wirksamkeit der Beratungspflicht untersucht werden soll. Ohne weiteres Einschreiten des Bundestags soll dann die Impfpflicht ab 60 in Kraft gesetzt werden. Die Abgeordneten könnten aber auch deren Aussetzung beschließen. Nach einem weiteren Bericht im September soll der Bundestag erneut die Möglichkeit haben, die Aussetzung der Impfpflicht zu beschließen – oder eine Ausweitung auf alle Erwachsenen, falls nötig.