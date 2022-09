Hubertus Heil Arbeitsminister möchte Fachkräftemangel mit mehr Zuwanderung lösen

Darüber hinaus will Heil den Fachkräftebedarf auch mit gezielter Aus- und Weiterbildung der Menschen, die bereits in Deutschland leben decken, und durch mehr Frauen in Arbeit. Man wolle den Erwerbsanteil bei Frauen steigern, der mit 72,1 Prozent rund sieben Prozentpunkte unter dem der Männer liege. »Könnten wir diese Lücke halbieren, hätten wir schon 900.000 Arbeitskräfte gewonnen«, sagte Heil.

Der Fachkräftemangel betrifft weite Teile der Wirtschaft: Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts gaben im Juli 49,7 Prozent aller Unternehmen an, geschäftlich eingeschränkt zu sein, weil sie nicht genug Arbeitskräfte finden. Auch im Handwerk gibt es einen Mangel an Fachkräften, und auch an Auszubildenden. Laut Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer fehlen dem Handwerk mindestens eine Viertelmillion qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jedes Jahr blieben zwischen 15.000 und 20.000 Ausbildungsplätze unbesetzt, sagte Wollseifer kürzlich.