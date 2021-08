Vier Wochen vor der Bundestagswahl Hans erhöht Druck auf Laschet – und verlangt ein Regierungsteam

Die SPD hat die Union in Umfragen eingeholt, die Kritik an Armin Laschet wird in den eigenen Reihen lauter. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans drängt den Kanzlerkandidaten, endlich ein Team der möglichen Minister zu präsentieren.