Audiostory Häuptling Wirdsonix

Corona-Chaos, Umfragetief, kaum noch Rückhalt in der Partei – und doch will Armin Laschet um jeden Preis Kanzlerkandidat werden. Setzt sich seine Sturheit am Ende durch? Hören Sie hier die SPIEGEL-Titelstory (22:06 Minuten).