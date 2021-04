Bouffier, Brinkhaus, Schäuble Die Kandidatenmacher

Noch bleibt Armin Laschet dabei: Er will Kanzlerkandidat der Union werden. Doch weil sein Kontrahent Markus Söder nicht nachgibt, kommt es jetzt wohl auf einflussreiche Größen in der CDU an. Entscheiden sie die K-Frage?