Schwache Umfragewerte Laschet will nicht als Juniorpartner in neue Regierungskoalition

In den bundesweiten Umfragen liegt die Union derzeit klar hinter der SPD. Trotzdem hofft Kanzlerkandidat Laschet weiter auf eine Mehrheit und stellt klar: Er will in einer Koalition nicht mit einer Minderheit regieren.