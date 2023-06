Arzneimittel-Reform Lauterbach will kostenlose Analyse von Drogen bundesweit einführen

Ziel des Drug-Checking ist es, besonders gesundheitsschädliche Präparate zu erkennen und so die Risiken der Konsumenten zu minimieren. So enthält etwa Kokain oft weitere giftige Substanzen, zum Beispiel hochwirksame Schmerzmittel, die auf Dauer sehr schädlich sind. Auch ein giftiges Entwurmungsmittel für Tiere, das der Lunge zusetzt, soll dem Kokain oft schon in Südamerika zugemischt werden, um die Wirkung zu verlängern. Gleichzeitig kommen Berater und Süchtige durch das Drug-Checking in Kontakt. In Berlin können sich Süchtige bereits an drei Beratungsstellen wenden.