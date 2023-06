»Wir haben seit vielen Jahren kein funktionierendes europäisches Asylsystem mit der Folge, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass Familien jahrelang in menschenunwürdigen Zuständen in Lagern an den Grenzen feststecken«, beklagte Habeck. Zu oft würden die EU-Länder an den Außengrenzen allein gelassen.

Union kritisiert Aufweichung

Die Union kritisiert die angepeilte Ausnahme. Die Regierung versuche, den Ursprungsvorschlag der EU-Kommission »an verschiedenen Stellen weiter aufzuweichen«, sagte der Parlamentsgeschäftsführer der Bundestagsfraktion, Thorsten Frei (CDU), dem Berliner »Tagesspiegel« vom Sonntag. »Wenn man Familien von den Verfahren an den Außengrenzen ausnimmt, schwächt das den Ansatz.« Auf deren Bedürfnisse müsse und könne in den Verfahren selbst Rücksicht genommen werden.