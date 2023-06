Es sei klar, dass man auch weiterhin Menschen schütze, »die aus furchtbaren Kriegen, vor Folter und Mord zu uns fliehen«. Aber diese Verantwortung verteile sich künftig »auf mehr Schultern«.

Kompromiss im Asylstreit

Die EU-Innenminister hatten am Donnerstagabend einem Kompromiss zur Beendigung des jahrelangen Asylstreits zugestimmt. Er sieht erstmals Asylverfahren an den EU-Außengrenzen vor, außerdem eine Verteilung von Migranten auf die EU-Staaten. Wenn Länder sich dann weigern, Menschen aufzunehmen, sollen sie ein Zwangsgeld in Höhe von 20.000 Euro pro Migranten in einen Fonds einzahlen, der von Brüssel verwaltet wird.