»Der Anteil der Ukraine-Flüchtlinge geht gegenüber dem letzten Jahr drastisch zurück«, sagte Middelberg der Nachrichtenagentur dpa. Der Anteil der Asylbewerber aus asiatischen oder afrikanischen Staaten nehme parallel dazu rasant zu. In den ersten drei Monaten dieses Jahres habe es in Deutschland fast genauso so viele neue Asylanträge wie Neuankömmlinge aus der Ukraine gegeben.