Maier warnte zudem vor einem Aus des europäischen Asylkompromisses. »Die Grünen stellen den Beschluss infrage. Wenn er scheitert, sind wir in Europa isoliert und bekommen in Ostdeutschland noch größere Probleme.«

Im kommenden Jahr sind in Brandenburg, Sachsen und Thüringen Landtagswahlen. In Ostdeutschland werde die Asylpolitik »zum bestimmenden Wahlkampfthema«, so Maier, der auch SPD-Chef in Thüringen ist. »Es gibt eine große Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, die auch nicht ganz unbegründet ist.«

Für die Thüringer Kommunen bedeuteten die Kosten für Geflüchtete in zusätzliche mehr als 50 Millionen Euro, sagte Maier. »Das ist Geld, das woanders fehlt. Wir müssen aufpassen, dass sich da nicht falsche Erzählungen festsetzen.«