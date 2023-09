Nun möchte die FDP die Liste erneut anfassen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte am Samstag eine Erweiterung um die Maghreb-Staaten ins Spiel gebracht, also Marokko, Tunesien und Algerien. Die Kommunen und die vielen Ehrenamtlichen in Deutschland würden erwarteten, so Dürr, »dass der Bund seinen Beitrag zu mehr Steuerung und Kontrolle leistet – nach einer über viele Jahre verfehlten Migrationspolitik von CDU und CSU«. Auch FDP-Chef Christian Lindner verlangte mehr Schärfe in der Asylpolitik. »Was rechtlich möglich ist, um irreguläre Migration zu unterbinden, sollte politisch eingeleitet werden«, sagte Lindner der »Welt am Sonntag«. Ihm schweben Asylverfahren bereits im Ausland vor.