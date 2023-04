Wenn die AKW schon nicht weiterbetrieben würden, dann solle man sie wenigstens weiter einsatzbereit halten, fordert Kruse. Für den kommenden Winter befürchtet der Liberale aus Hamburg weitere Engpässe bei der Stromversorgung und höhere Preise durch die Abschaltung. Kruse übt grundsätzliche Kritik an der Energiepolitik von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Der träume von einer sauberen Zukunft, obwohl er derzeit »mit dem massiven Mehreinsatz von Kohle und Gas in der Verstromung eine schmutzige Brücke in die erneuerbare Zukunft« baue.

Der Vizekanzler setzt nach dem Aus für die AKW auf den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Zusätzlich müssen Gaskraftwerke ausgebaut werden, die später auch mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Der wiederum soll mithilfe von Ökostrom gewonnen werden. Diese Kraftwerke sollen dann laufen, wenn Wind- und Solarkraft nicht zur Verfügung stehen. Eine solche Reserve würde auch Kohlekraftwerke ersetzen, die bislang einen großen Teil der Grundlast im Stromsystem bereitstellen.