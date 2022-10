Die Unterzeichnung des Atomdeals ergibt jedoch nur dann noch Sinn, wenn sie in naher Zukunft erfolgt – bevor Teheran genug angereichertes Uran hat. Doch seit mehr als einem Jahr lässt das iranische Regime die Kontrolleure der Internationalen Atombehörde IAEO nicht mehr ins Land. Was in der Zwischenzeit in den Atomanlagen passiert, entzieht sich den Augen der Weltöffentlichkeit.

Neun Monate bis zur Bombe

Durch das Abkommen würde die Zeit, die Iran benötigt, um genug Uran für eine Atomwaffe anzureichern, nach US-Schätzungen von einigen Tagen auf sechs bis neun Monate steigen. Das wäre immer noch weniger als die zwölf Monate unter dem ursprünglichen Abkommen, würde dem Westen aber wertvolle Zeit verschaffen.

Die Europäer und die USA können angesichts des Ukrainekriegs, einer Energiekrise und des zunehmend aggressiven Verhaltens Chinas keinen neuen Konflikt im Nahen Osten gebrauchen. Der aber wäre so gut wie sicher. Israel will notfalls auch militärisch verhindern, dass Iran zur Atommacht wird.