Viele andere Länder gelten in den einschlägigen Milieus seither als Geisterfahrer, weil sie nicht ausgestiegen oder wieder eingestiegen sind. In der EU gilt Atomstrom inzwischen als »grün«, und in einer Umfrage für RTL/ntv sprachen sich 57 Prozent der Befragten dafür aus, die Kernenergie »weiter zur Energieerzeugung« zu nutzen , solange die Erneuerbaren den Bedarf »noch nicht vollständig decken können«. Bei den Anhängern der Grünen waren es 38 Prozent.

Mit all dem kommen die Partei-Spitzenfunktionäre nicht klar. Sie liefern eher schwere Waffen in einen Krieg (was ich richtig finde), als dass sie von ihrer Atom-Aus-Fixierung lassen, wonach ein paar zusätzliche Castoren das Müllproblem ins Unermessliche eskalieren würden. Dieselben Leute, die sonst herrisch erklären, dass jede Tonne CO₂ zählt, klatschen sich ab für das Ende der zweitgrößten CO₂-freien Energiequelle nach den Erneuerbaren. Es ist, als würden ihre Brokdorf-imprägnierten Väter und Mütter den letzten Kotau vor den alten Götzen verlangen – und bekommen. Dabei stellt sich die Atomfrage wegen Krieg und Klimaschutz heute komplett anders als vor 25 Jahren unter Rot-Grün, vor zwölf Jahren unter Merkel oder vor 13 Monaten bei Kriegsbeginn. Doch man hört die links-grünen Milieuspießer brüllen: Das haben wir so beschlossen! Da könnte ja jeder kommen! Es geht ums Prinzip! Deutscher wird’s nicht.