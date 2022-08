Zweitens nimmt die Menge an Atommüll, die in ein Endlager eingelagert werden muss, weiter zu, obwohl bis heute – weltweit (!) – noch kein einziges Endlager in Betrieb genommen wurde. Nicht ohne Grund galt in Deutschland zur Inbetriebnahme eines Kernkraftwerks die gesetzliche Nachweispflicht für ein Endlager. Diese Funktion hatte das Erkundungsbergwerk Gorleben ausgefüllt. Gorleben ist allerdings Ende 2020 nach über vier Jahrzehnten des Widerstandes aus der Standortsuche ausgeschieden. Daraus leitet sich die Frage ab, auf welcher Grundlage eigentlich der Weiterbetrieb von AKW hinsichtlich eines immensen Entsorgungsproblems gerechtfertigt ist. In der aktuellen Debatte verschiebt sich der Fokus auf kurzfristige Lösungen, die aber mit den langfristigen Herausforderungen im Widerspruch stehen.