»Wenn man bei mir Führung bestellt, bekommt man sie auch«, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schon lange vor seiner Zeit als Kanzler. In dieser Woche machte er nun von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch. In einem Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck, Umweltministerin Steffi Lemke und Finanzminister Christian Lindner ordnete er an, die gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den 31. Dezember 2022 hinaus bis längstens zum 15. April 2023 betreiben zu können. Im Kabinett wurde die Planung schon gebilligt.