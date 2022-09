Dürr zog einen plastischen Vergleich: Es könne nicht sein, dass an einem Februarnachmittag, wenn Strom aus einem AKW benötigt werde, der Bundestag erst dann eine gesetzliche Änderung beschließe. Solche schwierigen juristischen Fragen müssten daher in den kommenden Tagen in der Koalition geklärt werden, so der FDP-Fraktionschef. Dürr bekräftigte zugleich den Wunsch seiner Partei, über das Jahresende hinaus die Laufzeiten für alle drei AKWs zu verlängern und dafür auch notfalls neue Brennstäbe zu kaufen.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, der die Grünen in der AKW-Frage seit Wochen immer wieder scharf kritisiert, konzentrierte seine Kritik auf einen anderen Aspekt: In Niedersachsen, wo am 9. Oktober gewählt wird, soll das einzig verbliebene Atomkraftwerk in Lingen nach Habecks Plan nicht in die Notreserve gehen. »Man bekommt leider zwangsläufig das Gefühl, dass die Ergebnisse des Stresstests politisch motiviert sind und dass der Landtagswahlkampf in Niedersachsen hier maßgebend war und nicht das Anliegen, bezahlbare Strompreise und Energiesicherheit in Deutschland zu gewährleisten«, sagte Djir-Sarai am Montagabend dem SPIEGEL.