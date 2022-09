Umgang mit Atomkraft Warum die Grünen vor einer großen Entscheidung stehen

Der Krieg in der Ukraine hat die Diskussion um Atomkraft verändert. Auf die Grünen kommt deshalb eine heikle Frage zu. Sie müssen klären, ob sie so sein wollen, wie sie früher waren – oder so, wie sie derzeit sind.

Eine Analyse von Jonas Schaible