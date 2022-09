Alle in Berlin wissen also, wie es mit den letzten Atomkraftwerken kommen wird, aber sie müssen bis zum Stichtag so tun so, als käme es anders oder als wäre es noch offen. Es ist ein Hochamt maximaler Selbsthypnose, leider in einer Phase, die größtmögliche Wachheit geböte. Des Weiteren tun alle so, als wüssten auch die Bürger und die Grünen-Parteimitglieder nicht, wie es mit den Atomkraftwerken weitergeht. Aber die meisten wissen oder ahnen es, und das Faszinierende, vielleicht auch Verstörende daran ist: Das Publikum macht mit. Die einen lassen sich täuschen, und die anderen tun halt so, als ließen sie sich täuschen. Mithin gehorchen Teile des Publikums dem Gesetz der Blase, obwohl sie gar nicht Teil des Hauptstadtbetriebes sind. Wie gesagt: Ich mache das seit 20 Jahren, ich kann erklären, wie so etwas abläuft. Aber ich verstehe es bis heute nicht.