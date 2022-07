Zwar solle die Strom- und Wärmeerzeugung der Stadtwerke maßgeblich durch die Nutzung von Steinkohle, Müll, Geothermie und Heizöl und nur noch zu einem geringen Teil durch Gas sichergestellt werden. Ein harter Winter könne aber bei Fernwärme und Strom für stark steigende Netzlasten sorgen. Besonders in Süddeutschland wäre es dann nötig die Stromerzeugung in Gaskraftwerken zu erhöhen. Ein Streckbetrieb des AKW könnte in dieser Zeit das Gas bei der Stromerzeugung teilweise ersetzen, heißt es von den Stadtwerken »wenngleich der Streckbetrieb das Gasversorgungsproblem natürlich nicht lösen kann«.

»Zudem entlastet ein Grundlastkraftwerk wie Isar 2, weil es die heute in der Mittellast fahrenden, aber grundsätzlich flexiblen Kohlekraftwerke in die Spitzenlast verschiebt und damit Gaskraftwerke verdrängt«, so Bieberbach. Auch das spare Erdgas ein. »Eine komplexe Thematik, über die wir uns bei Gelegenheit auch gerne mit Herrn Trittin austauschen.«