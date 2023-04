Trittin sieht Atomkraft als »Nischentechnologie«

Die Präsidentin des Wirtschaftsrates der CDU, Astrid Hamker, bezeichnete das AKW-Aus als »große Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland« und verwies ebenfalls auf die hohen Strompreise in Deutschland. Vom TÜV hieß es, ein sicherer Weiterbetrieb sei noch bis Ende des Jahrzehnts möglich. »Die Anlagen befinden sich in einem sehr guten Zustand«, sagte der Geschäftsführer des TÜV-Verbands, Joachim Bühler, in der »Bild«-Zeitung