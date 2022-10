Pragmatisch eskalierter Atomstreit Wofür das Basta des Kanzlers steht

Alle drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke können bis Mitte April 2023 weiterlaufen. So hat es Bundeskanzler Olaf Scholz entschieden. War es wirklich ein Machtwort und was bedeutet der Beschluss nun für FDP und Grüne?