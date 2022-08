Am Beispiel der Stadtwerke Tübingen lässt sich zeigen, warum die Gasverstromung bisher uneingeschränkt weiterläuft. Noch vor den Industriebetrieben sind die Stadtwerke der größte Gasverbraucher in Tübingen. Rund 20 Prozent des gesamten Verbrauchs werden in ihren Blockheizkraftwerken verbrannt, die gleichzeitig Strom und Fernwärme erzeugen. Nach geltender Rechtslage soll das auch so bleiben, wenn die Firma Rösch schon lange kein Gas mehr bekommt, weil die privaten Wärmekunden besonderen Schutz genießen.

Um die Wohnungen in Tübingen warm zu halten, müsste man aber kein Gas verheizen. Ein Fernwärmenetz benötigt für die Spitzenlast und als Sicherheitsreserve immer Heizkessel, und diese sind im Gegensatz zu den Erdgasmotoren problemlos mit Öl zu befeuern. Die Umstellung wäre technisch also einfach zu bewerkstelligen, und Öl ist in ausreichender Menge lieferbar. Die Erdgasmotoren laufen aber trotzdem weiter, weil es ökonomisch ein Desaster für die Stadtwerke bedeuten würde, auf Ölbetrieb umzuschalten.