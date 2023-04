Prorussische Hacker haben es offenbar auf das Entwicklungsministerium (BMZ) abgesehen. Wie der SPIEGEL erfuhr, wurde die Plattform »Wiederaufbau Ukraine« des BMZ am Dienstagmorgen zweimal von prorussischen Cyberattacken getroffen. Gleich beim Start der Plattform in der vergangenen Woche habe es bereits Angriffe gegeben, wie aus einem internen IT-Bericht des Ministeriums hervorgeht, doch die Attacken am Dienstag seien besonders schwer gewesen.