Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Innenminister Horst Seehofer hat sich zu der tödlichen Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof geäußert. Bei der Tat handele es sich um "kaltblütigen Mord", sagte der CSU-Politiker. Ein Mann soll am Montag einen achtjährigen Jungen vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben.

"Ein solches Ereignis macht uns alle fassungslos und trifft uns mitten ins Herz", sagte Seehofer in Berlin. Man werde nun "alles tun, dass der mutmaßliche Täter einer gerechten Bestrafung zugeführt wird".

Der Junge wurde von dem Zug erfasst und kam ums Leben. Nach Behördenangaben hatte der Verdächtige zunächst auch die Mutter des Opfers ins Gleisbett gestoßen - und dies ebenfalls bei einer älteren Frau versucht. Die Mutter des Kindes konnte sich retten, die 78 Jahre alte Frau einen Sturz vermeiden. Der mutmaßliche Täter wurde von Passanten festgehalten.

Verdächtiger galt als gut integriert

Der Mann stammt ursprünglich aus Eritrea. Der verheiratete Vater dreier Kinder war laut den Behörden im Jahr 2006 unerlaubt in die Schweiz eingereist. Im Jahr 2008 wurde ihm Asyl gewährt. Nach Angaben der Bundespolizei galt er eigentlich als gut integriert und sogar vorbildlich. Er sei einer festen Arbeit nachgegangen.

Zuletzt sei er jedoch in der Schweiz zur Festnahme ausgeschrieben gewesen. Er soll am vergangenen Donnerstag eine Nachbarin mit einem Messer bedroht, sie gewürgt und eingesperrt haben und danach geflüchtet sein. Das sagte Bundespolizeipräsident Dieter Romann bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Seehofer. Der 40-Jährige sei aber "auch im Vorfeld mit entsprechenden Delikten bereits in der Schweiz auffällig" gewesen, sagte Romann.(Lesen Sie hier mehr zu den bisherigen Erkenntnissen über den Verdächtigen.)

Der mutmaßliche Täter war den deutschen Behörden offenbar zuvor nicht bekannt. Auf seiner Reise von der Schweiz nach Deutschland wurde er nach bisherigen Erkenntnisstand nicht kontrolliert. Zu seinen möglichen Motiven äußerte sich Romann nicht.

Seehofer will Sicherheit an Bahnhöfen verbessern

Seehofer sagte, es sei nun "unmöglich, zur Tagesordnung überzugehen". Man müsse nun über Konsequenzen nachdenken. Der CSU-Politiker kündigte neue Gespräche über die Sicherheit an Bahnhöfen zwischen seinem Ressort, dem Verkehrsministerium und der Bahn an. Es sollen nun alle personellen und technischen Möglichkeiten mit den Fachleuten diskutiert werden - "vorurteilsfrei", sagte Seehofer. Auf Nachfrage wollte er nicht ausschließen, über Schranken vor Bahnsteigen zu diskutieren - trotz der hohen Kosten. "Wenn es um Menschenleben geht, gefällt mir das Argument mit dem Geld überhaupt nicht", sagte er.

Seehofer erneuerte auch seine Forderung nach einer stärkeren Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Generell forderte der Innenminister mehr Personal für die Sicherheitsbehörden. "Wir brauchen dringend mehr Polizeipräsenz", so Seehofer. Zudem wolle er Grenzen besser kontrollieren - und grundsätzlich über eine "Werteerosion" sprechen.