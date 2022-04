Aufrüstung Wie ich die Bombe lieben lernte

Der Grund: Unsere Armee befindet sich in einem Zustand flecktarngrüner Wohlstandsverwahrlosung. Jahr um Jahr bekam sie zuletzt mehr als 40 Milliarden Euro, aber sie hat nicht, was gebraucht wird, weshalb sie nicht kann, was sie können müsste. Wo ist das Geld geblieben, was hat es gekauft? Kanonen, Panzer, Flugzeuge und Munition oder warme Unterhosen waren es nicht, aber was dann? Bleistifte im Beschaffungsamt, in Kafkas Schloss zu Koblenz? Ein System, in dem 40 bis 50 Milliarden pro Jahr wirkungslos versickern können, veratmet genauso leicht auch ein auf fünf Jahre gestrecktes 100-Milliarden-Sondervermögen. Das wäre mir weit eher einen Untersuchungsausschuss wert als die Frage, ob die Stegners und Mützenichs der deutschen Sozialdemokratie noch alle Schrauben im Zaun haben, wenn sie über Russland twittern.