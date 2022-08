Historische Aneignung ist nicht nur bei der Linken, sondern auch bei der neuen Rech­ten beliebt. Grüße an Jana aus Kassel, die sich allen Ernstes mit Sophie Scholl verglich, weil sie »seit Monaten im Widerstand« gegen die Coronamaßnahmen sei. Oder an jene Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich bei Demonstrationen einen gelben Stern an den Arm pappten, weil sie ihr Schicksal als Ungeimpfte mit dem der vom Nazi-Regime verfolgten und getöteten Juden verglichen. Wer solche Analogien bemüht, hat mindestens einen an der Waffel. Er oder sie diskreditiert das Anliegen schon durch die Form des Protests.