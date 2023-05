In den Verträgen sollen »angemessene Vertragsstrafen« den Fall von Verstößen vereinbart werden. Unternehmen, bei denen ein Verstoß gegen das Tariftreuegesetz rechtskräftig festgestellt wurde, sollen von Vergabeverfahren ausgeschlossen werden können. Wer nach einem solchen Verstoß »keine oder keine ausreichenden Selbstreinigungsmaßnahmen« ergriffen hat, soll bis zu höchsten drei Jahre von Vergabeverfahren ausgeschlossen werden können.

Ziel des Gesetzes ist unter anderem auch, wieder mehr Beschäftigte unter die Tarifbindung zu bekommen. Seit Jahren sinkt in Ost und West die Zahl der Branchen- und Firmentarifverträge kontinuierlich. Mittlerweile profitiert nur noch rund jeder zweite Beschäftigte in Deutschland von einem Tarifvertrag. Nur in ein Viertel aller Betriebe gibt es einen Tarifvertrag, so der Deutsche Gewerkschaftsbund.