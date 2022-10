Die kleinliche Kritik am dringend notwendigen Ausbau des Bundeskanzleramts stößt auf das Unverständnis der Bundesregierung.

Der Erweiterungsbau soll nach Medienangaben achtmal so groß wie das Weiße Haus, zehnmal größer als die aktuell wieder vakante Premier-Immobilie in der Londoner Downing Street und immerhin dreimal größer als der fran­zösische Élysée-Palast werden. Mit einer Fläche von rund 50.000 Quadratmetern wäre das Kanzleramt dann doppelt so groß wie bisher. Kritiker halten die bis zu 777 Millionen Euro teure Baumaßnahme in Zeiten des allgemeinen Sparzwangs für übertrieben.