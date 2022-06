Auslandsmission Bundeswehr soll nach Bosnien

Die Bundesregierung will nach mehreren Jahren Pause im Herbst wieder bis zu 50 Bundeswehr-Soldaten zur EU-Stabilisierungsmission »Althea« schicken. Am Morgen unterrichteten das Auswärtige Amt und das Verteidigungsressort die Sicherheitspolitiker des Bundestags, dass das Kabinett bereits kommende Woche ein entsprechendes Mandat beschließen will. Geht alles nach Plan, soll der Bundestag noch vor der Sommerpause über den Auslandseinsatz beraten.