Prien antwortete in der ZDF-Sendung damals auf die Frage, ob sie Maaßen wählen würde: »Sagen wir mal so: Ich bin von Leistungssportlern immer wieder fasziniert.« Maaßens SPD-Kontrahent Ullrich war früher Weltklasse-Biathlet. Die Fans des umstrittenen CDU-Manns interpretieren das als Aufruf, den politischen Gegner zu wählen. »Damit liegt eindeutig parteischädigendes Verhalten im Sinne des Paragraph 12 des Status der CDU Deutschlands vor, das entsprechend zu ahnden ist«, heißt es in dem Schreiben, das dem SPIEGEL vorliegt.

CDU-Vize Prien ließ durch einen Sprecher gegenüber dem SPIEGEL erklären, der Vorgang sei so absurd, dass es keiner Kommentierung bedürfe.