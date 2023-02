Außenministerin Baerbock im Sicherheitsrat Und der Russe hört nicht zu

Der Uno-Sicherheitsrat trifft sich zur Sondersitzung, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Aber die hohe Diplomatie ist in Ritualen erstarrt. Man redet nicht miteinander, man tut nur so.

Aus New York berichtet Marina Kormbaki