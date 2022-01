Außenministerin Baerbock in Kiew und Moskau Im Auge des Orkans

Putins Panzer stehen an der Grenze zur Ukraine – droht Krieg in Europa? Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Kiew, um zu vermitteln. Und dann wartet in Moskau die diplomatische Feuertaufe auf sie.

Aus Kiew berichtet Christoph Schult