Außenministerin Baerbock in Mali Bleibt die Bundeswehr oder zieht sie ab?

Die deutsche Außenministerin lässt sich den Transporthubschrauber NH90 zeigen. Ein schweres Maschinengewehr ragt aus seiner offenen Tür heraus. In diesem Moment ist nur zu ahnen, welche Feuerkraft es im Einsatz entwickeln könnte.

Die Grüne und diese Waffe, es steht irgendwie symbolisch für die Zeiten, in denen sich die bundesdeutsche Politik durch die Wirren der Weltlage schlägt. Hier, an diesem heißen Tag im deutschen Feldlager des Minusma-Einsatzes im malischen Gao.

Geduldig lässt sich Annalena Baerbock bei über 40 Grad vom Chef des deutschen Blauhelm-Einsatzkontingents, Oberst Peter Küpper, den Auftrag, die eingesetzten Waffentypen erklären. Irgendwann geht es auch zur Überwachungsdrohne »Heron«, von denen die Bundeswehr zwei in Goa unterhält. Baerbock kniet sich hin, verschwindet fast hinter dem grau angestrichenen Fluggerät. Es sind Bilder, die noch vor einigen Monaten die wahlkämpfende Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock wohl so nicht angepeilt hätte. Doch die eingefahrenen Regeln der bundesdeutschen Politik, sie gelten schon lange nicht mehr. Eine Grünen-Politikerin, die sich wie selbstverständlich mit Waffen abbilden lässt, das ist fast schon neue Normalität. Mancher Bundeswehr-Offizier, der das in Gao beobachtet, muss dennoch schmunzeln.

Dabei ist die Grüne Baerbock längst schon darüber hinaus. Aktiv tritt sie seit rund sechs Wochen für Waffenlieferungen an die Ukraine ein. Der Überfall Russlands verfolgt sie auch bis hierhin, in die trockene Hitze von Gao, wo sie ein deutscher Journalist nach ihrem jüngsten Plädoyer für die Lieferung auch schwerer Waffen an Kiew fragt. Sie weicht aus, die Bundesregierung stimme sich, was Waffenlieferungen an die Ukraine angehe, »ständig miteinander ab«. Heikle Mission Baerbock ist zu einer heiklen Mission nach Mali gekommen: Zwei Übernachtungen in der Hauptstadt Bamako, eine mehrstündige Visite bei der Bundeswehr im »Camp Castor« in Gao, rund 1200 Kilometer östlich der Hauptstadt. Am Mittwoch geht es schließlich weiter nach Niger, von einer Krisenregion in die nächste, denn auch im benachbarten Niger ist die Bundeswehr aktiv, mit rund 200 Soldaten in der europäischen Ausbildungsmission EUTM.

Mali jedoch sticht allein von der Zahl der eingesetzten Kräfte dann doch heraus: Hier ist die Bundeswehr im größten Auslandseinsatz seit dem Ende in Afghanistan. Erst vergangene Woche war Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD vor Ort. Der überwiegende Teil – rund 1100 Männer und Frauen – sind in Gao stationiert, ein kleineres Kontingent von 100 deutschen Kräften ist in Mali bei der europäischen Ausbildungsmission EUTM, die die malische Armee im Kampf gegen islamistische Kämpfer schult. Die Lage ist vertrackt: Mali wird seit 2021 von einer Militärjunta geführt, die von der internationalen Staatengemeinschaft verlangte Transitionsprozess und freie Wahlen ist nicht in Sicht. Seit 2012 hat Mali, das derzeit 20 Millionen Einwohner zählt und dessen Bevölkerung stark wächst, drei Militärputsche erlebt und gilt als politisch äußerst instabil. Die Hauptstadt Bamako wirkt ärmlich, entlang der Strecke vom Flughafen ins Zentrum der Stadt fallen die vielen wilden Müllkippen auf, die Felder sind übersät mit Plastiktüten.

Mali treibt den EU-Politikern seit längerem Sorgen auf die Stirn. Einen vorläufigen Stopp verkündete am Montag der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, als sich Baerbock auf den Weg nach Bamako machte. Einen Tag später, am Dienstag in Gao, nach dem Besuch der Bundeswehr, sagt Baerbock, man werde diese EUTM-Mission »so nicht fortsetzen können«. Und sie weist dabei auch auf einen jüngst durchgeführten Einsatz malischer Streitkräfte hin, die zur Neuorientierung der EU geführt hat: In der Stadt Moura sollen kürzlich nach französischen Berichten bei einem Einsatz der malischen Armee rund 300 Zivilisten gefoltert und getötet worden sein. Daran beteiligt waren offenbar auch russische Söldner der Gruppe »Wagner«. Malis Regierung lässt derzeit eine unabhängige Uno-Untersuchung nicht zu, spricht von 203 getöteten islamistischen Kämpfern in Moura und einem erfolgreichen Anti-Terroreinsatz.

Bild vergrößern Bundeswehrsoldaten sichern den Flug der Außenministerin Baerbock am 12. April 2022 nach Gao: Schutzwesten beim Landeanflug Foto: Kay Nietfeld / dpa

Baerbock und die Bundesregierung steht vor einer wichtigen, zentralen Frage: Bleiben mit deutschen Truppen oder abziehen? Und damit womöglich Mali noch stärker an die russische Seite binden und das in einer Zeit, da Moskau seine machtpolitischen Ambitionen mit einem Krieg in der Ukraine unterstreicht? Es ist vor allem auch deshalb eine schwierige Entscheidung, seitdem Frankreich seinen Rückzug aus Mali und die Anti-Terror-Mission »Barkhane« angekündigt hat und damit auch die Sicherung des Flughafens Gao infrage steht. Derzeit verhandelt Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) mit Paris, ob die Bundeswehr im Notfall trotzdem auf französische Kampfhubschrauber, die im Nachbarland Niger stationiert werden sollen, zurückgreifen kann. Die Bundeswehr hat in Gao nur NH90-Transporthubschrauber stehen. Bis Ende Mai muss der Bundestag über die deutsche Beteiligung an der EUTM und der Minusma-Mission entscheiden – bis dahin muss auch die Bundesregierung Klarheit haben. In Gao, während einer kurzen Pressekonferenz, hält sich Baerbock, was Minusma angeht, noch bedeckt, wenn auch mit einer gewissen Tendenz für eine Verlängerung: Sie sei gekommen, um sich ein »Lagebild zu machen, wie man in Zukunft diese Mission führen kann, wenn die Franzosen herausgehen«. Hohe Sicherheit in Gao Die Stadt Gao mit ihren rund 90.000 Einwohnern grenzt an den befestigten und bewachten Stützpunkt der Deutschen. Der Flughafen, auf dem eine A 400 M der Luftwaffe die Ministerin, ihre Begleitung, mitgereiste Bundestagsabgeordnete und die Journalistinnen und Journalisten an diesem Dienstag hergebracht hat, liegt nur ein paar Autominuten entfernt. Doch für die kurze Strecke gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen. Die Journalisten tragen Schutzwesten, die sie schon beim Anflug überziehen mussten, werden gesondert in einem schwer gesicherten Kastenwagen in den Stützpunkt gefahren. Gleich zu Beginn gibt es durch einen Offizier der Bundeswehr eine Einweisung, was im Falle eines Beschusses zu tun ist. Erst im Januar gab es einen Mörserbeschuss durch islamistische Kräfte, im vergangenen Juni wurden zwölf deutsche Soldaten bei einem Patrouillengang verletzt, durch einen Selbstmordanschlag außerhalb des Lagers. Die deutschen Soldaten verlassen das Camp fast täglich, um mit ihren Fahrzeugen das Gelände in einem Umkreis von 20 bis 25 Kilometer zu kontrollieren. Mitunter, so erzählt es ein Zugführer der Bundeswehr, würden sie auch weitere Strecken zurücklegen, von 80 bis zu 200 Kilometern. In solchen Fällen würden sie »mehrere Tage« draußen bleiben und sich mit ihren Fahrzeugen in der Wüste »zur Wagenburg« einigeln.