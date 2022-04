Außenministerin Baerbock in Niger In der Klimakrise

Außenministerin Annalena Baerbock bei einem Landwirtschaftsprojekt in Ouallam in Niger: Gekonnte Inszenierung

Die Frauen staunen, lachen, klatschen in die Hände. Eine deutsche Außenministerin, die für einen Moment eine Lastenträgerin spielt, der Stock über der Schulter, an beiden Enden baumeln an Seilen die Plastikeimer. Darin liegt jeweils eine Melone, die hier auf einem Feld angebaut werden.

Annalena Baerbock geht ein paar Schritte, verzieht ihr Gesicht, sie spürt die Last, die Hitze ist unerträglich, über 40 Grad. Dann legt sie ab, lacht und die Frauen strahlen mit ihr. Baerbock bedankt sich bei den Frauen: »Merci«. Die Fotografen haben ihr Motiv, das Motiv einer gekonnten Selbstinszenierung einer deutschen Außenministerin.

Dann geht es zurück zur Wagenkolonne, in das Privileg klimatisierter Autos. Für einen Augenblick hat die Grünen-Politikerin körperlich spüren können, was Frauen hier tagtäglich leisten: Schwerstarbeit. Inmitten eines Klimas, das sich wandelt, das erbarmungsloser wird. So führt der Ausflug nach Ouallam, rund eineinhalb Autostunden von der Hauptstadt Niamey entfernt, die Außenministerin direkt hinein in die Klimakrise. Hier in Niger, das wird ihr in vielen Gesprächen deutlich gemacht, ist sie längst Realität. Doch die Folgen sind ungleich verteilt. »Die Klimakrise betrifft uns alle, aber nicht alle gleich«, wird sie später sagen.

Niger, mehr als dreimal so groß wie Deutschland, ist die zweite Station auf ihrer Reise nach Westafrika. Im benachbarten Mali hatte sie zuvor zwei Tage verbracht, unter anderem das deutsche Feldlager der Bundeswehr in Gao besucht, eine Fortsetzung der Minusma-Mission in Aussicht gestellt, die Sicherheit im Nordosten des Landes schaffen soll, gegen dschihadistische Terroristen (Lesen Sie hier mehr). Nun also ist sie von Mittwoch bis Freitagmorgen im Nachbarland Niger, einem der ärmsten Staaten der Welt. Die Datenlage ist atemberaubend erschreckend: Höchste Geburtenrate weltweit, die Frauen gebären im Durchschnitt 6,8 Kinder, in 15 bis 20 Jahren wird sich die Einwohnerzahl von derzeit 24 Millionen verdoppelt haben. Trotz seiner Probleme gilt das Land mit seinen vielen Ethnien, gemessen an seinen Nachbarn, derzeit als relativ stabil. Niger habe eine »lange Tradition der Konfliktbefriedung«, sagt eine deutsche Diplomatin, die lange im Land gelebt hat.

Besuch unter höchster Sicherheit Das Land wirkt wie ausgetrocknet, der Regen fällt immer unregelmäßiger. Rund 25 Kilometer vor Ouallam hält die schwer bewachte Wagenkolonne der Ministerin an einer Erosionsstelle. Die nigrischen Soldaten verteilen sich auf den Hügeln drumherum, eine Gruppe von ihnen, vermummt und hinter Sonnenbrillen, sitzt in einem offenen Toyotapickup an der Straße. Höchste Sicherheit für Baerbock in einem Land, das seit Jahren von dschihadistischen Kämpfern terrorisiert wird, die Region Ouallam an der Grenze zu Mali und Burkina Faso gehört dazu. Über die rötliche Erde fällt der Blick in die Ferne, vereinzelte Bäume sind in der flirrenden Hitze auszumachen. Baerbock blickt in die Landschaft, Matthias Banzhaf von der »Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit« (GIZ) erklärt der Ministerin die Wirkungen der Erosion. Auf der Hochebene bei Tolbokoye, wo die Ministerin stehe, sei früher Landwirtschaft betrieben worden. Nun ist alles kahl. Der obere Boden abgetragen, geblieben ist eine harte Kruste aus Laterit, einem Eisenkonglomerat, durch die das Wasser kaum noch eindringt. Das wiederum führt dazu, dass das Wasser sturzbachartig in die Ebene fließt und die Erde dort stark erodiert.

Bild vergrößern Außenministerin Annalena Baerbock mit Staatschef Mohamed Bazoum in Niamey: Mehr für die Bildung tun Foto: IMAGO/Florian Gaertner / IMAGO/photothek

Die Perspektiven, die Banzhaf der Ministerin ausbreitet, klingen düster: Immer häufiger seien starke und kürzere Regenfälle zu verzeichnen, der Beginn der Regenzeit habe sich verschoben. »Bis zum Ende des Jahrhunderts wird die Temperatur im Niger um fünf Grad angestiegen sein«, sagt der GIZ-Mitarbeiter schließlich zu Baerbock. Die Ministerin schweigt, lässt das erst einmal sacken. Rede in der Universität Schon am Tag ihrer Ankunft in Niger hatte die Grünen-Politikerin den Klimawandel zum zentralen Thema erhoben, bei einem Vortrag in der Abdou-Moumouni-Universität vor 140 Studentinnen und Studenten aus 15 afrikanischen Staaten. Auch hier im Raum herrschte, trotz der Ventilatoren an der Decke und Kühlgeräten, eine drückende Hitze.

Während die Gäste aus Europa sich mit Wasser versorgten, tranken die studentischen Zuhörer nichts. Es ist die Zeit des Ramadan, bis zum Abend nehmen die meisten Gläubigen nichts zu sich. Doch die religiöse Regel wird auch zu einem zunehmenden Problem in Zeiten des Klimawandels. Baerbock wählt dafür einen eleganten Weg. »Sie müssen es mir nachher nochmals erklären, wie sie es im Ramadan schaffen, nicht zu trinken«, sagt sie. Die Zuhörer sind angetan, lachen und applaudieren, als die Übersetzung auf Französisch über die Kopfhörer folgt.

Hier, vor jungen Klimaforschern aus Afrika, hatte die Außenministerin zentrale Botschaften intoniert. »Ein Sturm aus Not und Krisen« fege gerade über die Menschen im Sahel hinweg. Es gehe schon »nicht mehr nur um Eindämmung, sondern um Anpassung an die Klimakrise«. Baerbock wirbt in Niger für den Ausbau der Sonnenenergie, das sei ein »unglaubliches Potenzial«. Doch mit dem Ausbau der Sonnenenergie ist das so eine Sache in einem Land, das kaum elektrifiziert ist, das die Stromversorgung etwa über ein Diesel-Kraftwerk wie in Gorou-Banda deckt. So wirkt Baerbocks Appell hier wie aus dem Wunschprogramm ihrer Grünen-Partei. Ukraine und die Folgen für Afrika Der Überfall Russlands auf die Ukraine, er ist ein ständiger Begleiter ihrer Reise. Der Krieg in Europa hat unmittelbare Folgen für den Export von Dünger und Getreide aus der Ukraine und Russland nach Afrika, es kommt bereits zu Lieferengpässen, die Preise steigen. Sechs Millionen Menschen in Niger sollen, so heißt es von der örtlichen GIZ, von einer Hungersnot bedroht sein. Die »Spuren des Leids« in der Ukraine »greifen tief hinein in den globalen Süden«, sagt Baerbock. Dieser Verantwortung müsse sich die Weltgemeinschaft stellen. Der Krieg in der Ukraine »darf und wird nicht dazu führen, dass wir uns von den anderen Krisen abwenden«, verspricht sie.

Bild vergrößern Baerbock in einer Schulklasse in der Flüchtlingssiedlung bei Ouallam: An die Tafel schrieb die Ministerin Name und Alter Foto: IMAGO/Florian Gaertner / IMAGO/photothek

Die Probleme des Landes sind allgegenwärtig, die Armut in den Städten und auf dem Land bei der Fahrt sichtbar: Wie in Mali, so erstickt auch der Niger am allgegenwärtigen Plastikmüll. Selbst auf dem Land liegen Plastikbeutel weit verstreut, schwarze und weiße Tupfer in der Landschaft, wie Mahnmale. Kamele wirken hier nur noch wie eine Erinnerung an ein anderes, fernes Afrika, das es auch mal gegeben haben muss, vor dem Siegeszug des Plastik – die Tiere bei Ouallam etwa weiden zwischen dem Müll. Bildung als Herausforderung Armut ist die sichtbare Seite. Einher geht sie mit der geringen Bildung in weiten Teilen der Bevölkerung. Staatschef Mohamed Bazoum, den Baerbock in der Hauptstadt ebenso trifft wie Außenminister Massoudou Hassoumi, gilt als ein Politiker, der Wert auf den Ausbau der Bildung legt, der Mädchen und Frauen fördern will. Je länger die Mädchen zur Schule gehen, umso eher besteht die Chance, dass sie nicht im frühen Alter schwanger werden. Doch in einem Land mit einer derart rasanten Bevölkerungsexplosion ist das Unterfangen, über Bildung das Wissen, auch über die Verhütung, zu verbessern, fast eine Unmöglichkeit, wie Diplomaten vor Ort einräumen: So viele Schulen könne die Regierung gar nicht bauen und Klassen einrichten lassen, wie jedes Jahr junge Menschen nachkämen. Dass der Niger ein junges Land ist, erlebt die Ministerin bei einem Besuch einer Siedlung für Flüchtlinge bei Ouallam. Hier leben, mithilfe der GIZ und dem Uno-Hilfswerk UNHCR, lokale Bevölkerung, Binnenflüchtlinge und malische Flüchtlinge zusammen. 400 Häuser für durchschnittlich jeweils sieben Familienbewohner sind errichtet worden. »Ohne Holz, null Holz«, wie ein UNHCR-Mitarbeiter erzählt. Die Gebäude sind aus Lehm, Zement und Wasser hergestellt, können die Außentemperaturen so ein wenig herunterkühlen. Das Besondere an dem Projekt, hebt der deutsche Botschafter in Niger, Hermann Nicolai, hervor, sei das Bestreben der Regierung in Niamey, die Flüchtlinge nicht an den Außengrenzen des Landes anzusiedeln, sondern hier im Land. »Aus der Erkenntnis heraus, dass die meisten Flüchtlinge sowieso bleiben werden«, sagt er.

Bild vergrößern Baerbock mit Kindern in der Flüchtlingsiedlung bei Ouallam: »Wie heißt Du?« Foto: Kay Nietfeld / dpa

Eine Herausforderung ist die Integration früherer Nomaden. Abdull Aziz-Ali etwa ist der Sprecher der Binnenflüchtlinge. 2019 seien sie nach Ouallam gekommen, nur mit ihren Tieren, erzählt er: »Banditen kamen in unseren Ort und haben uns ausgeplündert«. Es gebe aufgrund des Pflanzenanbaus am Ort kaum Weideflächen, das habe anfangs Probleme geschaffen, aber »keine ernsthaften Konflikte«, fügt er sicherheitshalber hinzu. Ein Sprecher der malischen Flüchtlinge, ein älterer Mann mit einem Turban, ist dem Staat Niger »sehr, sehr dankbar« für die Aufnahme: »Jetzt sind wir auf dem Weg der Sesshaftmachung«, übersetzt die Dolmetscherin. Was das konkret heißt, zeigt eine Zahl auf der Tafel der Schule: Von 100 Schülern – darunter 68 Mädchen – fehlen 32. Der Leiter der Schule erklärt warum: Viele Eltern früherer Nomadenfamilien hätten den Wert von Bildung noch nicht erkannt. Man habe aber Fortschritte erzielt, auch was den Anteil der Mädchen in der Schule angehe.

